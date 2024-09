Al via recruiting day Webuild in Sicilia, 200 assunzioni

Selezioni propedeutiche all'avvio dei corsi di formazione pre-assunzione per operatori di cantiere del Gruppo Webuild: è l'iniziativa dei recruiting day, organizzati in collaborazione con la Regione Siciliana, che si svolgeranno a Palermo il 2 e 3 ottobre e a Catania il 9 e 10 ottobre nell'ambito del programma di formazione e impiego del Gruppo, "Cantiere Lavoro Italia". I quattro recruiting day seguono la firma del Protocollo di intesa dello scorso novembre tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l'amministratore delegato Webuild Pietro Salini. Le giornate hanno l'obiettivo di coinvolgere il territorio selezionando disoccupati e inoccupati e neodiplomati.

"Un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto - evidenzia il presidente della Regione Schifani - per consentire a molti siciliani e siciliane di acquisire le competenze tecniche e specialistiche di ultima generazione per poi trovare lavoro nei cantieri gestiti da Webuild. Quello realizzato in sinergia con il mondo produttivo e che presta attenzione alle esigenze reali delle imprese è il modello di formazione professionale che il mio governo regionale persegue. Gli eventi di ottobre ne sono un segno tangibile".

Le figure richieste sono gli operatori di cantiere (addetti multifunzione, aiutanti meccanici ed elettricisti Tbm, escavatoristi, gruisti, operatori Msv, lancisti, jumbisti, minatori generici, carpentieri/ferraioli, elettricisti e meccanici/elettrauto). Webuild prevede di poter assumere a regime, tra il 2024 e il 2025, fino a duecento persone tra quelle che verranno selezionate anche in questi quattro giorni, per poi proseguire con ulteriori reclutamenti nel 2026.

Per partecipare ai "Recruiting Day" in Sicilia è necessario registrarsi sulle pagine dedicate di Randstand ed Adecco.





