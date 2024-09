Incidente tra un monopattino e un tram della linea 3 a Palermo. La linea che collega Borgo Nuovo con la stazione Notarbartolo è interrotta. L'incidente si è verificato nella zona di via Paladini.

Sta intervenendo la polizia municipale per eseguire i rilievi.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale.



