Rassegna del mare Sebastiano Tusa a Ustica ricorda Lucio Messina

Una targa alla memoria di Lucio Messina, per molti anni direttore dell'Ente provinciale per il turismo di Palermo e ideatore della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee di Ustica, è stata consegnata alla figlia Roberta nel corso della "Seconda Rassegna del Mare Sebastiano Tusa", svoltasi a Ustica dal 18 al 22 settembre. Il riconoscimento è stato conferito da Valeria Li Vigni, presidente della Fondazione Tusa e vedova di Sebastiano, che a Lucio Messina era legato da un rapporto di profonda amicizia e stima.

"Mio padre - ha ricordato Roberta Messina - dalla fine degli anni '50 del secolo scorso fino quasi alla sua morte, ha amato profondamente l'isola ed operato in tutti i modi per la sua crescita. Già nell'estate 2019 era stato insignito con una targa consegnata dall'Accademia dell'ultima Rassegna Internazionale svoltasi a Ustica, che lo commemorava dopo la sua tragica morte in marzo, come Presidente dell'Accademia Internazionale di scienze e tecniche subacquee. Per fortuna ci sono ancora tante persone che a Ustica ci credono, come Valeria Li Vigni. Un sentitissimo grazie quindi a lei, che ha voluto portare a Ustica questa nuova manifestazione, denominandola "rassegna", sin dall'anno scorso quando la prima edizione quasi coincise con il Rinascimento della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee di Ustica".

La proposta lanciata da Roberta Messina in occasione della consegna della targa, è che la Fondazione riesca a riunire la storica Rassegna Internazionale con la Rassegna Tusa, "unificando le due denominazioni ed acquisendo così l'enorme ricchissimo patrimonio di memoria che, dal 1959 in poi, ha reso la Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee di Ustica un evento importantissimo, conosciuto in tutto il mondo".



