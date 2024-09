Half marathon Palermo, fondi per Missione Speranza e Carità

Non solo sport di altissimo livello, ma anche un occhio attento alla solidarietà nei confronti di una delle realtà di Palermo che sono al servizio degli ultimi. Annunciata una raccolta fondi a favore della Missione femminile di Speranza e Carità nell'ambito dell'XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car Bmw.

La manifestazione in programma domenica 20 ottobre, con partenza e arrivo a Mondello, è organizzata dall'Asd Agex di Nando Sorbello.

I dettagli dell'iniziativa, assieme agli aspetti tecnico-agonistici della gara (che già, per l'edizione di quest'anno, vanta una presenza record di atleti stranieri), saranno illustrati domani, alle ore 11, nella sala Borsellino dell'assessorato regionale al Turismo di via Notarbartolo 9, a Palermo.

Oltre al traguardo della Mezza Maratona (21,0975 Km.), sono previsti quella della 10 Km-Coppa Energia Italia e la Cammarata sport walkthon (sempre 10 Km) non competitiva.



