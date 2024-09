Fugge con 2,2 kg droga e in casa ha cocaina e crack, arrestato

Un 23enne è stato arrestato a Catania dalla polizia per detenzione di armi e droga. Quando è scattato il blitz nella sua abitazione, ha provato a fuggire portando con sè un borsone con 2,2kg di marijuana ed un silenziatore e lasciando in casa la moglie e la figlioletta di cinque anni, ma è stato inseguito e bloccato. Nell'appartamento, in via Missori, dotato di porte di ferro e di un sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno sequestrato una pistola clandestina, tre caricatori pieni, decine di dosi di cocaina e crack, altri 200 grammi di marijuana già suddivisa in dosi pronte per la vendita e 500 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto dell'attività di spaccio.

Il 23enne è stato rinchiuso in carcere su disposizione del pm presso la procura della Repubblica di Catania in attesa del giudizio di convalida da parte del Gip.



