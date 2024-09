Albano racconta la sua vocazione agricola all'Expo di Siracusa

Ha parlato della sua straordinaria carriera internazionale come cantante, ma anche del profondo legame con la terra e le tradizioni contadine. Il cantante Albano Carrisi ha raccontato la sua vita e le sue passioni nell'ambito di Divinazione Expo 24 in corso a Siracusa.

Albano, rispondendo alle domande del direttore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, ha rivelato come, nonostante il successo che lo ha portato a esibirsi sui palchi di tutto il mondo, non ha mai abbandonato la sua vocazione agricola che rappresenta anche un modo di restare connesso alle radici. Ha condiviso la sua passione per la terra e il ruolo che svolge come ambasciatore del talento e della qualità italiana. Per il cantante, la tutela della bellezza italiana è un impegno costante, un valore che trasmette con orgoglio sia attraverso la musica che attraverso la salvaguardia delle tradizioni agricole.

E oggi è avvenuta anche la consegna del premio "Ambasciatori della Qualità". Il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato cinque prestigiosi esponenti del made in Italy, eccellenze italiane che si sono distinte nel promuovere il talento e il gusto tricolore in tutto il mondo. A ricevere il riconoscimento sono stati Sergio Paolantoni, presidente della Palombini Eur, lo chef Alessandro Circiello, Marta Cotarella, fondatrice e direttrice dell'Accademia Intrecci, Simona Rapastella e Maria Teresa Maschio, rispettivamente, direttore generale e presidente di FederUnacoma, e lo chef Seby Sorbello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA