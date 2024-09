Rissa alla Vucciria di Palermo, grave 21enne accoltellato

E' in gravi condizioni ricoverato al Policlinico di Palermo un 21enne accoltellato alla Vucciria, il mercato storico della città. Il giovane, la notte tra venerdì e sabato scorsi, era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia con una ferita da taglio che gli ha sfiorato il cuore, prima di essere trasferito al Policlinico. Le sue condizioni sono critiche, ma non sarebbe è in pericolo di vita.

Alla Vucciria si sono affrontati due gruppi di ragazzi in via Pannieri. Non sono ancora chiari i motivi della rissa.

Sull'accoltellamento stanno indagando i carabinieri che hanno sentito gli amici e acquisito le immagini delle videocamere della zona di via Roma e corso Vittorio Emanuele. Nella notte fuori dall'ospedale ci sarebbero stati momenti di tensione con i parenti e gli amici del giovane.



