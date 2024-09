Proteste in quartiere Palermo, si balla in piazza fino all'alba

"Ogni sabato sera e fino a notte fonda la piazza di Borgo Vecchio si trasforma in una discoteca all'aperto. Per noi residenti è una situazione infernale.

Tremano i muri delle abitazioni. Abbiamo presentato esposti, segnalato la situazione alle forze dell'ordine e non è mai cambiato nulla". Lo dicono i residenti del quartiere al centro di Palermo. Alcuni giovani arrivano con le auto modificate con impianti di amplificazione potentissimi e tante casse installate nell'auto che rendono impossibile la vita di chi vive attorno.

"Tremano i vetri, le pareti. Non ne possiamo più. E' un inferno - aggiungono i residenti - Chiamiamo le forze dell'ordine e ci dicono che siamo impegnati. Tanti giovani bevono e si ubriacano e trascorrono la notte a ballare. Senza considerare lo spaccio alla luce del sole. Qualche volta qualcuno disperato scende e chiede di abbassare il volume. Lo fanno ma dopo cinque minuti è tutto come prima. Possibile che non si riesce a fare nulla per fare finire questa vergogna".

Alcuni mesi fa alcune persone aggredirono alcuni poliziotti intervenuti per fermare due giovani fuggiti ad un posto di blocco. "Abbiamo avuto alcuni sabati di tregua - dicono i residenti - La polizia, carabinieri e polizia municipale che controllava e sequestrava i banchi agli abusivi. Adesso è tutto tornato come prima anzi peggio. Controllano la Vucciria e piazza Sant'Anna. Mettono alcuni poliziotti in piazza Massimo e qui al Borgo Vecchio è terra di nessuno".



