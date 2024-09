Lavoravano in nero e si nascondono in bagno, sanzioni

Cinque lavoratori in nero sono stati scoperti dalla polizia durante controlli in due ristoranti del centro storico durante il quale sono emerse parecchie irregolarità. Quattro di essi, tra cui in bengalese irregolare in Italia, lavoravano irregolarmente in un ristorante. Hanno tentato di sottrarsi al controllo della polizia chiudendosi in bagno ma sono stati scoperti. Un quanto lavoratore in nero è stato scoperto in un secondo ristorante.

Nel ristorante dove i quattro si erano chiusi in bagno polizia Corpo Forestale, Polizia Locale, Asp, Spresal e Ispettorato del Lavoro hanno irrogato sanzioni per un totale 19mila euro. Per la presenza dei 4 lavoratori irregolari l'Ispettorato del lavoro ha sospeso l'attività imprenditoriale ed irrogato una sanzione di 8.000 euro. L'Asp ha inoltra sanzionato il titolare per 1.500 euro per mancata tracciabilità di circa 15 kg di prodotti ittici e carni congelate, sequestrati e distrutti sul posto. Gli uomini del Corpo Forestale inoltre hanno rilevato la mancata tracciabilità di prodotti ortofrutticoli e della segnalazione degli allergeni che ha comportato l'applicazione di una sanzione complessiva di 5.500 euro. Al riguardo sono stati sequestrati circa 10 kg di prodotti ortofrutticoli.

Nel ristorante dove c'era un lavoratore in nero sono scattate sanzioni per circa 15.000 euro. Il Corpo Forestale ha consentito di verificare e contestare sanzioni per la mancanza di indicazione allergeni e ingredienti sul menù per complessivi 6.000 euro. L'Asp ha contestato la mancanza di tracciabilità di 13 kg di prodotti ittici congelati ed ha contestato una sanzione amministrativa di 1500 euro. Riscontrata inoltre la mancata applicazione delle procedure dell'autocontrollo per la quale è stata applicata una sanzione di 2.000 euro. I prodotti sequestrati sono stati immediatamente distrutti sul posto.





