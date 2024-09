Giornata della Salute mentale il 10 ottobre anche a Palermo

Il 10 ottobre è la giornata della Salute mentale, come previsto dall'Onu, e la Fondazione Dragotto in collaborazione con Progetto Itaca nazionale e Progetto Itaca Palermo ha organizzato a Palermo eventi, manifestazioni e la proiezione di un film realizzato e diretto da Dario D'Ambrosi, capace di riunire alcuni dei migliori attori italiani attorno al progetto. "Io sono un pò matto... e tu?" verrà proiettato a ingresso libero fino ad esaurimento posti al Rouge e Noir alle ore 19. Raul Bova, Stefano Fresi, Stefania Rocca, Claudio Santamaria, Claudia Gerini hanno donato il loro tempo per recitare con adulti e ragazzi affetti da disturbi mentali.

"Il presupposto- afferma Dario D'Ambrosi- e che nessuno può dirsi normale. Lavoro con i cosiddetti malati mentali da più di 40 anni dopo aver fondato il Teatro Patologico. E il teatro è veramente una grande medicina".

A Palermo il Progetto Itaca esiste da 12 anni e ha sede a Villa Adriana. Le iniziative legate alla giornata saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà il 7 ottobre a Palazzo Palagonia, sede del Comune di Palermo, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Roberto Lagalla, del presidente della Fondazione Tommaso Dragotto e dei responsabili del Progetto Itaca. "Una patologia mentale è di competenza del Servizio sanitario- spiega il presidente di Itaca Palermo, l'arch. Beppe Barresi - ma una volta stabilizzato o guarito non trova una sua dimensione sociale e tanto meno un lavoro. Itaca interviene proprio sugli aspetti sociali, sulla riconquista esistenziale delle persone e restituire loro una normalità praticabile. Negli ultimi anni abbiamo messo a fuoco un altro, importante obiettivo: intercettare modi e stili di vita dei più giovani e proteggere loro e le famiglie dalla diffusione delle droghe più insidiose, perché quando qualcuno soffre, tutta la famiglia viene coinvolta e il malessere si distribuisce su familiari e amici".



