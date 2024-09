Siracusa, assegnati premi Personalità d'eccellenza italiane

Assegnati a Marina Valensise, consigliere delegato e sovrintendente ad interim dell'Istituto nazionale del Dramma antico, Piero Antinori, presidente onorario della Marchesi Antinori spa e al colonnello Walter Villadei, il premio "Personalità d'eccellenza italiane".

A consegnare i riconoscimenti, negli spazi allestiti dal ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare in occasione dell'Expo Agricoltura e Pesca e del G7Agricoltura, è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

"Ringrazio per questo premio il ministro Urso, il ministro Lollobrigida e responsabili di Expo Agricoltura e del G7 Agricoltura", ha detto Marina Valensise, premiata per l'attività svolta a capo dell'Inda, che da più di cent'anni promuove il patrimonio classico allestendo e producendo gli spettacoli al Teatro Greco di Siracusa. "E' un bel premio agli sforzi comuni che da anni con il personale dell'Inda, con le centinaia di maestranze, di tecnici e di collaboratori, permettono di rinnovare il miracolo di produrre le rappresentazioni classiche nel teatro greco di Siracusa, rinnovando un rito civile antico e sempre vitale ai fini della crescita e del benessere dell'intera comunità", ha aggiunto.



