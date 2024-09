Pallamano: Erice donne non si ferma, terza vittoria su tre

Un'altra prova di forza dell'Handball Erice in serie A1. Le ragazze allenate da Ignacio Aziz hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva, stavolta sul parquet dell'Ariosto Ferrara, imponendosi con largo margine, per 31-16. Sul parquet romagnolo le Arpie hanno costruito il successo con il sacrificio difensivo e la collaborazione, contro un'avversaria molto vivace, con tante giovani giocatrici.

Adesso il campionato di A1 vivrà una pausa. Il prossimo impegno è fissato per sabato 19 ottobre (ore 18), quando l'Handball Erice ospiterà Casalgrande Padana al Palazzetto "Pino Cardella".

Prima della sfida di campionato, il 5 e 12 ottobre, spazio al primo turno dell'avventura europea, con il doppio confronto di EHF European Cup, contro la formazione lituana del Cascada Garliaca. In particolare, sabato 5 ottobre la AC Life Style Handball Erice sarà impegnata in trasferta e sabato 12 ottobre riceverà la visita delle lituane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA