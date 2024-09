Lollobrigida, in Sicilia dare con i fatti prospettiva ai giovani

"Noi non dobbiamo dare messaggi, dobbiamo dare fatti. Perché messaggi ed enunciazioni non servono a fare reddito. Chi lascia la Sicilia per andare verso i Paesi del Nord Europa, lascia una terra dove si vive bene, si mangia bene, c'è qualità della vita molto elevata. Mancano spesso servizi, manca la prospettiva della redditività corretta. A questo dobbiamo mirare e credo che se dovessimo arrivare a questo avremmo tanti giovani del Nord Europa che decideranno di venire invece in Sicilia a vivere come spesso avviene per tanti imprenditori che dal nord vengono qui perché capiscono cos'è importante viver bene e viver bene significa vivere in Italia".

Così il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, parlando con i giornalisti a margine di un evento all'Expo DiviNazione che precede il G7 Agricoltura a Siracusa, sull'isola di Ortigia, rispondendo a una domanda su un messaggio da lanciare ai giovani che vanno via dalla Sicilia.



