G7, oltre 300 unità della Seus in campo per Piano sanitario

Da ieri e fino al prossimo giorno 29, la Centrale operativa 118 Macroarea di Catania, Siracusa e Ragusa e la Seus 118 Sicilia sono impegnate nella gestione sanitaria del G7 nel capoluogo Aretuseo. In campo un grande dispiegamento di uomini e mezzi, con oltre 300 unità tra sanitari e personale della Seus, come previsto dal Piano Sanitario.

"Sono orgoglioso dei miei ragazzi - ha detto il presidente della Seus, Riccardo Castro - che ringrazio per il servizio svolto senza lesinare sforzi. Questo evento rappresenta una sfida logistica e organizzativa significativa, ma la professionalità e la dedizione del personale coinvolto garantiscono un supporto sanitario di alto livello per tutti i partecipanti al summit. L'importanza di un coordinamento efficace in eventi di tale portata non può essere sottovalutata.

La presenza di un numero così elevato di unità sanitarie - ha sottolineato Castro - è fondamentale per assicurare una risposta rapida e adeguata a qualsiasi emergenza medica che possa sorgere durante il G7. La collaborazione tra le diverse aree operative e la Seus 118 Sicilia dimostra l'efficienza e la preparazione del sistema sanitario regionale".



