Cous Cous Fest, Pellegrino vince il campionato italiano Conad

E' Andrea Pellegrino di Campobello di Mazara (Trapani) lo chef vincitore del campionato italiano di cous cous, la gara tra chef nazionali promossa da Conad che si è svolta nell'ambito del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale in corso fino al 29 settembre a San Vito Lo Capo.

Unico siciliano in gara, Pellegrino ha conquistato la giuria - presieduta da Giusi Battaglia, giornalista e volto di Food Network e composta da Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management all'Università di Bergamo, Fulvio Marino, maestro panificatore e volto tv, Nicoletta Moncalero, giornalista del Gruppo Gedi, Giovanni Anania, direttore marketing Pac2000A Conad e dallo chef sanvitese Giovanni Torrente - con una ricetta di cous cous dolce dal titolo di "Rapsodia di cous cous".

"Per me il cous cous rappresenta l'unione e la cultura dei popoli - ha detto lo chef - e in questa ricetta ho voluto prendere spunto dai diversi paesi per cercare di trovare un equilibrio e incontro di sapori. A comporlo ingredienti come caviale di lampone, salsa liquida a base di mango, streusel al pistacchio, mousse al cioccolato bianco salata e gelsomino".

Lo chef è stato premiato sul palco da Giovanni Mastrantoni, presidente di Pac200A Conad, Francesco Avanzini direttore generale Conad e dal sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala.

Andrea Pellegrino, insieme ad Antonino Ingargiola, di Mazara del Vallo, rappresenterà l'Italia al Campionato del mondo di cous cous al via giovedì 26.



