Cinema, a Garrone e Cortellesi il Premio Scuola

A Matteo Garrone, per il suo film "Io Capitano", e a Paola Cortellesi, per "C'è ancora domani", è stato assegnato ex aequo il Premio Scuola nell'ambito del progetto Didattica del Cinema promosso dal Cinescuola.

L'organizzazione è composta da docenti di discipline audiovisive negli Istituti superiori e in parte anche dai formatori del Cips, Cinema e immagini per la scuola promosso dal Mic. Il premio celebra "il ruolo fondamentale che il cinema ha nella formazione dei giovani, non solo come intrattenimento, ma come strumento didattico in grado di trasmettere valori e approfondire tematiche complesse. "Da qui la necessità di indirizzare gli studenti verso un cinema di qualità, che talvolta, non passa nemmeno sul Grande Schermo", sottolinea Lorenzo Muscoso, curatore del progetto.

"Matteo Garrone, con Io Capitano, ci conduce all'interno di un viaggio profondamente umano - si legge nelle motivazioni -, mettendo in luce il contesto familiare e il delicato rapporto tra adolescenti e genitori. I protagonisti del film sono giovani meno fortunati, ma con gli stessi sogni e aspirazioni dei loro coetanei. Garrone ci mostra il dolore di chi, costretto a lasciare la propria terra, soffre profondamente ma non ha altra scelta. In questa storia di migranti e aspirazioni infrante, emerge la forza della speranza e il timore di disobbedire, rendendo il film un'opera coraggiosa che affronta tematiche attuali con un approccio intimo e toccante. Paola Cortellesi, con C'è ancora domani, regala al pubblico una rappresentazione intelligente e coraggiosa dell'universo femminile, inserito in un contesto storico spesso sconosciuto alle donne contemporanee. Cortellesi esplora la condizione della donna senza cadere in forzature morali, creando un'opera che va oltre la rappresentazione della violenza per offrire una riflessione profonda sul ruolo delle donne all'interno della famiglia e della società".

I riconoscimenti a Garrone, che ieri ha partecipato a una masterclass nell'ambito del Costaiblea Film Festival a Ragusa, e a Paola Cortellesi verranno consegnati nel prossimo mese di dicembre.



