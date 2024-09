Soprano Damrau per prima volta in Sicilia, recital a Catania

Sarà un recital del soprano Diana Damrau, di domani sera al Teatro Antico di Catania, a concludere la sesta edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Per la virtuosa tedesca sarà la prima volta in Sicilia, e soprattutto la prima volta a Catania, patria di Vincenzo Bellini, di cui è interprete di elezione. Il concerto riveste un significato profondo per l'artista che, alla vigilia dello spettacolo, si è recata nella Cattedrale del capoluogo etneo per rendere omaggio al compositore catanese. Il Festival è diretto artisticamente da Francesco Costa e organizzato dal Coro Lirico Siciliano presieduto da Alberto Munafò.

Dopo i ripetuti sold out registrati in due mesi di programmazione, il Festival si avvia a concludere l'edizione 2024, dedicata alla meraviglia, nel vitale cuore barocco del capoluogo etneo, il Teatro greco romano, con il concerto della soprano tedesca. L'Orchestra Filarmonica della Calabria, formazione in residence del Festival, e il Coro Lirico Siciliano saranno guidati dal maestro Pavel Baleff. In programma un omaggio al "Cigno etneo" con estratti da Norma, La sonnambula, I Capuleti e i Montecchi e ancora Verdi, Puccini, Mozart, Rossini, Leoncavallo.

Acclamata come il "principale soprano di coloratura al mondo", secondo la definizione del New York Sun, Diana Damrau continua a stupire il pubblico con la sua voce unica e la sua presenza scenica. Il suo ampio repertorio spazia dai ruoli di soprano lirico a quelli di coloratura, comprendendo, come cavalli di battaglia, i ruoli eponimi in Lucia di Lammermoor, Manon e La traviata nonché la Regina della Notte nella Zauberflöte. Osannata dalle platee dei maggiori palcoscenici internazionali (Scala, Bayerische Staatsoper, Metropolitan di NewYork, Covent Garden di Londra, Staatsoper di Vienna, Opéra di Parigi, Festival di Salisburgo, per non citarne che alcuni), vanta il titolo di "Bayerische Kammersängerin" ed è stata nominata "Best Female Singer" agli International Opera Awards.





