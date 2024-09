Lollobrigida, agricoltori e pescatori primi ambientalisti

Agricoltura e pesca "straordinariamente importanti nella produzione di cibo ma anche in qualcos'altro che spesso viene sottovalutato, che è nella protezione del territorio" perchè "gli agricoltori e i pescatori sono i primi ambientalisti quelli che hanno nella terra e nel mare il bene più prezioso, sono quelli che naturalmente proteggono questi beni".

Così il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, al punto stampa in vista dell'inaugurazione alle 16, alla presenza della premier Giorgia Meloni, della nove giorni dedicata all'Expo Agricoltura e Pesca e G7 agricolo organizzati a Siracusa sull'isola di Ortigia.

Proprio per il loro ruolo, agricoltori e pescatori, ha quindi sottolineato Lollobrigida "vanno messi in condizione di operare garantendo un valore corretto di quello che è il loro lavoro e su questo il nostro governo è straordinamente impegnato sia sul piano nazionale raddoppiando i fondi all'agricoltura come mai è avvenuto ma anche sul piano europeo e adesso con questo G7 che vede anche con il coinvolgimento delle altre nazioni democratiche più ricche del mondo".

A Siracusa, ha ricordato il ministro, l'Italia si mostra al mondo con 600 produttori, 200 stand, 18 regioni, arte e cucina made in Italy e prodotti locali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA