Vertice di centrodestra, il 15 dicembre voto su ex province

Nel corso del vertice delle forze politiche di maggioranza, convocato a Palazzo d'Orléans dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, è stata condivisa la data del 15 dicembre per le prossime consultazioni elettorali relative alle ex province. Nel corso dell'incontro, "che si è svolto - si legge in una nota - in un clima di grande armonia e partecipazione", sono stati affrontati i temi strategici dell'azione di governo".

Il presidente della Regione ha aperto la riunione con una relazione sugli obiettivi raggiunti nei primi due anni di mandato: dall'aumento delle entrate tributarie al miglioramento del rating da parte di tutte le agenzie internazionali, dalla diminuzione del disavanzo allo sblocco dei concorsi, dalla riduzione della compartecipazione della spesa sanitaria da parte della Regione all'avvio dell'iter per la realizzazione dei termovalorizzatori. Il tavolo si è inoltre confrontato su come supportare ulteriormente le iniziative per superare le attuali emergenze causate dal cambiamento climatico ed ha apprezzato lo stato di attuazione dell'iter di realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia.

Dal confronto tra i partiti sono emersi ulteriori punti programmatici che saranno oggetto di interventi mirati: dall'incremento delle risorse contro il "caro-voli" all'attenzione ai giovani siciliani con misure a sostegno degli universitari, da un "piano-casa" per prestiti a zero interessi per la ristrutturazione di case ed efficientamento energetico per le giovani coppie nei centri storici al rilancio della Società interporto, al sostegno per il comparto agricolo. Il tavolo tornerà a riunirsi con cadenza periodica anche da remoto.

Il vertice ha condiviso



Riproduzione riservata © Copyright ANSA