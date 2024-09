Un docufilm di Arpa Sicilia sul Mediterraneo al G7 Agricoltura

La biodiversità al centro della scena con la presentazione, in anteprima assoluta, del nuovo docufilm Un Mediterraneo di Biodiversità, prodotto da Arpa Sicilia e diretto da Riccardo Cingillo. Venerdì 27 settembre alle 19, in piazza Duomo a Ortigia (Siracusa) nell'ambito del G7 Agricoltura e Divinazione - Expo 24, sarà proiettato il docufilm con soggetto e testi di Ignazio Cammalleri e Rosanna Costa. Il docufilm è uno dei prodotti del progetto che promuove, attraverso l'uso di nuove tecnologie e di strumenti innovativi, la fruizione sostenibile delle aree naturali dei siti di importanza Comunitaria della Rete Natura 2000.

Riflettori puntati sugli ecosistemi terrestri e marini di Pantelleria, Lampedusa, Ustica e Capo Milazzo. Attraverso testi evocativi e immagini suggestive, realizzate con sofisticate tecnologie subacquee di ripresa, nel docufilm si raccontano gli habitat e le specie presenti, ma anche il ruolo degli enti gestori nella tutela delle aree protette. Una narrazione che sottolinea le caratteristiche di ogni sito, mettendo in risalto la bellezza di alcuni scenari tipici della Sicilia. Il progetto ha coinvolto in prima battuta le isole di Lipari, Filicudi, Panarea, Basiluzzo, Salina e l'area marina protetta del Plemmirio (Siracusa).

Alla presentazione interverranno Giusi Savarino, assessore regionale al Territorio e Ambiente, Salvatore Barbagallo assessore regionale all'Agricoltura, Vincenzo Infantino, direttore generale di Arpa Sicilia, Ignazio Cammalleri, direttore Unità Operativa Ricerca&Innovazione e Rosanna Costa dell'Unità Operativa Ricerca&Innovazione di Arpa Sicilia.

"Non esiste confine tra salute, ambiente, agricoltura e cibo: tutti questi elementi - dice Vincenzo Infantino, direttore generale di Arpa Sicilia - sono parte di un sistema interconnesso che incide profondamente sulla salute del pianeta e dell'umanità. Arpa Sicilia è protagonista in questo ambito.

Attraverso iniziative di ricerca e cooperazione, come i progetti finanziati dall'Unione Europea tramite il programma Interreg Italia-Malta, tra cui Corallo e Corallo+Si, l'Agenzia consolida il proprio impegno nella protezione degli ecosistemi marini e terrestri".



