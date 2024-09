Schillaci: la cattedrale di Palermo gremita, mille i presenti

Cattedrale di Palermo piena di gente e di amore, per Totò Schillaci, in occasione dei suoi funerali che inizieranno a breve. Ieri e l'altro ieri la camera ardente è stata visitata da migliaia di parenti, amici e soprattutto tifosi. In chiesa sono circa mille le persone presenti, 800 posti a sedere e 200 in piedi nei transetti, la maggior parte delle persone che vorrebbero assistere resterà fuori.

Il rito delle esequie di Totò Schillaci sarà officiato da monsignor Filippo Sarullo, parroco della chiesa cattedrale di Palermo. Al termine della celebrazione, la benedizione delle spoglie sarà impartita dall'arcivescovo Corrado Lorefice.





