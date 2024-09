Forum Ambrosetti: Pnrr,in Sicilia migliorati servizi sanitari

Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), alla Sicilia sono stati assegnati 638 milioni di euro per 260 interventi infrastrutturali e 471 di innovazione e digitalizzazione del servizio sanitario regionale inseriti nel programma operativo regionale. Nel 2023 è entrato nel vivo il processo di riorganizzazione e rafforzamento dell'intera rete ospedaliera siciliana e delle reti di patologia, come la rete oncologica e anche quella ematologica. "L'applicazione del decreto ministeriale 77/2022 sulla definizione dei modelli e gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale, in particolare, rappresenta un'impegnativa sfida per il sistema sanitario regionale.

Attraverso i competenti dipartimenti, l'assessorato della Salute sta operando secondo due canali diversi e paralleli: da un lato l'attivazione delle strutture introdotte dalla legge (case di comunità, ospedali di comunità, Cot) e dall'altro la piena attivazione delle funzioni inerenti l'ottimizzazione dei servizi Sanitari Territoriali - dice Salvatore Requirez, dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato della Salute - Il dipartimento Asoe ha pienamente attivato le linee di azione correlate all'azione del Pnrr implementando tutte le sub-misure inerenti la formazione sanitaria (corsi infezioni ospedaliere, borse aggiuntive, corsi manageriali) nonché tutte le linee operative che ricadono nella partecipazione attiva della Regione Sicilia nei progetti di internazionalizzazione e ricerca sanitaria". A inizio settembre risultano completati i lavori di 50 centrali operative territoriali, avviati i lavori di 40 case della comunità e di 11 ospedali comunità; entro fine ottobre si prevede di attivare altre 100 case e 43 ospedali.



