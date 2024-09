Carceri: Cucchi, 'detenuti Ucciardone trattati come animali'

"Giro periodicamente le varie carceri d'Italia ma questa è senz'altro una delle realtà che mi ha sconvolta di più. Sia per come è strutturato questo penitenziario, ma anche quello che vi ho trovato dentro: incuria, abbandono, sofferenza. Alcuni dei detenuti sono affetti da gravi patologie psichiatriche e sono trattati come se fossero degli animali". Così la Senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra Ilaria Cucchi, parlando con i giornalisti a conclusione della sua visita al carcere Ucciardone di Palermo. Insieme a lei erano presenti Pino Apprendi, garante dei detenuti di Palermo, e il segretario regionale di Alleanza Verdi-Sinistra Pierpaolo Montalto.

"La malattia delle nostre carceri - ha aggiunto Cucchi - è il disinteresse e l'indifferenza. Le loro richieste restano inascoltate".



