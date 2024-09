Anticipo vendemmia in Sicilia, quantità in calo ma più qualità

Un avvio anticipato della vendemmia a causa delle elevate temperature che hanno accelerato la maturazione. Nonostante la quantità di uve risulti in calo rispetto allo scorso anno, questa vendemmia si annuncia storica in termini di qualità, con punte di eccellenza per il Nero D'Avola. Lo scorso anno i problemi erano legati alla peronospora. In molte aree si è rilevato fondamentale l'uso dell'acqua di laghetti aziendali e di pozzi così come tecniche agronomiche per limitare gli effetti del clima.

"Abbiamo vissuto sicuramente un'annata anomala: - commenta Filippo Buttafuoco, dottore agronomo - in Sicilia di solito piovono mediamente 500-600 mm di pioggia in un anno, mentre dall'autunno scorso sino a oggi ne sono caduti 250 mm. Nel 2023 i vigneti già venivano da un periodo di stress e di grande caldo, purtroppo nemmeno durante quest'anno hanno avuto modo di recuperare. Dunque, tutto il processo di sviluppo dei nuovi frutti è avvenuto con anticipo, a partire dalla gemmazione e dalla fioritura che sono state anticipate di due settimane. Le rese da inizio vendemmia sono state molto basse, con perdite notevoli. Abbiamo, invece, una qualità altissima, l'uva è sana, matura e i vini si prevedono spettacolari".

"Quest'anno si prevedeva che non ci fosse molta uva - aggiunge Filippo Paladino, vicepresidente del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia - il Grillo rispetto alla media ha avuto una flessione del 40%, un pò meglio i rossi a partire dal Nero D'Avola. Buona resa invece per lo Zibibbo e i vitigni internazionali. Sarà difficile sostenere i costi".

"Anche se è ancora presto per tracciare un bilancio definitivo - conclude Alessio Planeta, componente del Cda della Doc Sicilia - possiamo già osservare alcune tendenze significative. In gran parte della Sicilia, le condizioni dei vigneti prima della vendemmia avevano già lasciato presagire un calo nella produzione di uve. Le piogge attese non sono mai arrivate: questo fattore e una lunga estate ci hanno fatto anticipare la vendemmia di circa 10 giorni. I risultati della raccolta variano notevolmente da Est a Ovest: mentre nella parte occidentale il calo è più marcato, nell'area orientale e, soprattutto, nel Nord, i livelli di raccolta si avvicinano a quelli dell'anno scorso. La riduzione della quantità, però, ha portato con sé un notevole incremento della qualità. Quest'anno, stiamo assistendo a risultati sorprendenti, con picchi di eccellenza, specialmente per varietà come il Nero d'Avola, il Grillo e il Frappato".

Il Consorzio di tutela vini Doc Sicilia (siciliadoc.wine) prende vita nel 2012. Circa 7.000 viticoltori e oltre 500 imbottigliatori sono promotori della Denominazione di origine controllata.



