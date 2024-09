Rassegna "iDesign", il tema è "Andar per mondi"

Il viaggio inteso in senso fisico, mentale e spirituale, è il tema che iDesign, la rassegna sul design fondata e diretta da Daniela Brignone, propone in occasione della XII edizione che si svolgerà in tante sedi di Palermo, dal 27 settembre al 6 ottobre. L'iniziativa è stata presentata questa mattina, a Palazzo Riso a Palermo.

Il tema della rassegna "Andar per mondi" è lo spunto che la manifestazione ha scelto quest'anno per una riflessione a tutto campo: il design è visto come avventura, come sperimentazione di nuove pratiche, come presa di coscienza di bisogni e di esigenze che, nel corso della vita, portano a scoprire mondi e a creare momenti di incontro e di alterità.

"Al viaggio è dedicata questa XII edizione di iDesign, e quale luogo, se non la Sicilia, è in grado di rappresentare al meglio il tema? Terra di conquista, nei secoli, da parte di innumerevoli popoli e meta di viaggiatori che ne hanno cantato la bellezza - spiega Brignone - oggi l'Isola ingloba uno straordinario melting pot culturale. Da tempo la Sicilia ha iniziato un percorso di rinascita e si fa strada nel mondo, conquistando una fetta importante di mercato turistico e culturale e diventando anche luogo privilegiato per grandi eventi".

"Dieci giorni in tanti luoghi della Città - commenta il vicesindaco e assessore alla Cultura di Palermo, Giampiero Cannella - per questa dodicesima edizione di iDesign, che si articola in numerose iniziative legate dall'affascinante tema del viaggio, con un ricco calendario e una partecipazione plurale che vede la collaborazione di molte istituzioni, private e pubbliche, fra cui il Comune di Palermo".

"Con entusiasmo attendiamo la dodicesima edizione di iDesign - evidenzia l'assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata - oggi inclusa all'interno del ricco calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico di recente predisposto dall'Assessorato che ho l'onore di rappresentare.

Un'iniziativa, che celebra in modo speciale l'idea del viaggio e delle sue diverse sfaccettature che aprono a naturali connessioni anche sotto il profilo turistico".

Tantissimi gli eventi in programma, tra questi spiccano il viaggio delle piante, sulle specie botaniche, a cui è ispirato il progetto "Tutte le piante del mondo" che nasce dalla collaborazione tra il Convitto Nazionale Giovanni Falcone e l'Accademia di Belle Arti di Palermo (che si terrà al Convitto Nazionale Giovanni Falcone, piazza Sett'Angeli 3, inaugurazione venerdì 27 settembre, alle 12). Poi c'è il progetto "Bags pipes" che recupera l'antica tradizione delle novene popolari e dei tipici strumenti musicali pastorali con ance a sacco (come zampogne, cornamuse). La mostra è a cura di Andrea Giovanni Calì (ex Convento della Magione, via Teatro Garibaldi 27, inaugurazione sabato 28 settembre, alle 17,30).



