Ast: dietrofront azienda, 'mantenere servizi in aiuto a privati'

Dopo i disservizi di oggi nelle tratte affidate alle ditte di trasporto private, per decreto dell'assessorato regionale alle Infrastrutture, il direttore generale dell'Ast, Mario Parlavecchio, in una nota inviate alle sedi locali dell'azienda siciliana trasporti "tenuto conto che è emersa la mancata tempestività delle ditte private interessate a porre in essere i servizi del trasporto pubblico locale'' invita le sedi a "mantenere in vigore l'intero programma di esercizio a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale delle suddette ditte al fine di scongiurare l'interruzione del pubblico servizio e a garanzia e tutela dell'utenza".

Quindi l'Ast, cui erano state tolte le tratte per disservizi affidando il trasporto degli utenti alle ditte private, ora viene chiamata in aiuto delle stesse aziende di trasporti private.



