Teatro e zaino, gli "Scavalcamontagne" attraversano la Sicilia

Anche la Sicilia nella tournée degli Scavalcamontagne. Gli attori-girovaghi si esibiranno a Montevago, Sambuca di Sicilia, Bisacquino, Burgio e Giuliana. La formula è sempre la stessa: spettacoli all'aperto e trasferimenti degli attori con lo zaino in spalla, accompagnati dagli amanti delle camminate e del turismo green. Gli Scavalcamontagne sono partiti a giugno dalla provincia di Cuneo, puntando ad attraversare 5 regioni e dieci province per oltre 600 chilometri di strade e sentieri. Obiettivo già in gran parte realizzato. "Quest'anno il nostro cast si è ampliato - spiega Irene Geninatti Chiolero, portavoce di questo gruppo di professionisti del teatro musicale -, anche se il nucleo resta quello storico". Oltre a Irene (soprano lirico e attrice, lei ama definirsi "anche un po' acrobata"), Danilo Ramon Giannini (attore, cantante e performer), Claudio Pinto Kovačević (attore di prosa), Daniela d'Aragona (attrice di prosa e cantante) e il pianista Stefano Nozzoli. Riconfermati Nicanor Cancellieri, flautista clown e giocoliere, e Julyo Fortunato, polistrumentista nippo-genovese, il nome nuovo è quello di Alessandro Bares, primo violino del quartetto d'archi Sforzesco di Milano e direttore dell'ensemble vocale romano Labyrinthus Vocum. Confermata la collaborazione con Gianfranco Vergoni, regista, ballerino e coreografo che lo scorso anno aveva firmato la regia di "Un Cavallino Bianco". Proprio questo spettacolo verrà proposto, con inizio alle 21, martedì 24 settembre a Montevago, al santuario della Madonna delle Grazie. La replica venerdì 27 settembre a Bisacquino alle 21,15, subito dopo l'inaugurazione dei giardini del Museo Civico, in via Olmi.

Quest'anno Gianfranco Vergoni ha realizzato con gli Scavalcamontagne un nuovo allestimento: "Se mi lanci non vale".

L'atmosfera è quella di un musical americano nella New York degli Anni 50, che sarà rappresentato, sempre con inizio alle 21, giovedì 26 settembre a Sambuca, nel teatro Saraceno, in piazza Fantasma e domenica 29 settembre a Burgio sulla terrazza del Museo della Ceramica, in piazza Santa Maria. Rinnovate tutte le altre proposte, fra cui "Ricette e sinfonie", lo spettacolo che gioca sul rapporto fra cibo ed eros: l'appuntamento è per mercoledì 25 settembre, alle 21 a Sambuca, a Palazzo Panitteri, e sabato 28 settembre a Giuliana, in piazza della Repubblica.

L'ingresso è gratutio con offerte "a cappello" come è tradizione nel teatro di strada, in cui ci si affida alla generosità e al senso etico del pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA