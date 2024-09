Sindaco Gibellina dice no a impianto agro-fotovoltaico

I sindaci di Gibellina e Santa Ninfa dicono no alla realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico in contrada Le Forche sul territorio di Santa Ninfa, a confine con Gibellina (Trapani). Il progetto è della società 'Tozzi green', un impianto di 48 mega watt con pannelli installati su una superfice di 50 ettari. Domani presso l'assessorato regionale al territorio si terrà la conferenza conclusiva ma i sindaci dei due centri hanno ribadito il loro no. "Così facendo si elimina completamente il paesaggio fonte di ispirazione di Mario Schifano per il suo ciclo della natura", dice il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera. Il parere contrario del primo cittadino è legato al fatto che l'appezzamento di terreno, seppur di competenza del Comune di Santa Ninfa, si trova di fronte il museo d'arte contemporanea 'Ludovico Corrao'. A fargli da spalla il sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri. "Mi appello al Presidente della Regione Renato Schifani, a tutti gli artisti e a tutte le donne e gli uomini che hanno a cuore la bellezza e il destino di Gibellina, affinché non si perpetri questa violenza inaudita sulla città e su tutto il territorio del Belìce", ribadisce il sindaco Sutera.

Al progetto della 'Tozzi green' ha espresso parere negativo la soprintendenza ai beni culturali di Trapani, Legambiente ente gestore della Riserva di Santa Ninfa ha espresso, invece, parere condizionato. Lo scorso maggio l'assessorato regionale al territorio ha autorizzato il progetto originario con la prescrizione di ridurre l'impianto. L'assessorato ha richiesto la riduzione di almeno 16 mega watt, eliminando la fila di pannelli solari vicino la strada provinciale 37 e inserendo anche laghetti all'interno dell'area.

"La realizzazione di quell'impianto rappresenta una grave minaccia per l'identità culturale e paesaggistica del territorio. Gli uffici regionali fermino subito questa follia che rischia di trasformarsi in un vero e proprio disastro ambientale", ha dichiarato il deputato regionale Pd Dario Safina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA