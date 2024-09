Conclusa ispezione Guardia Costiera su Mare Jonio

Oggi, alle 12, la Ong Mediterranea Saving Humans, terrà una conferenza stampa in merito al caso della Mare Jonio, ormeggiata nel porto di Trapani, sull'esito delle ispezioni a bordo, che si sono concluse ieri sera da parte della Guardia costiera con una squadra speciale mandata direttamente da Roma. La nave sarebbe dovuta partire per una missione di salvataggio nel Mediterraneo.

Le ispezioni "ordinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che fa capo al ministro Matteo Salvini", si legge in una nota della Ong, sono state effettuate "nel tentativo di bloccare le missioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale", precisa Mediterranea Saving Humans.

La Guardia costiera ieri sera, a conclusione delle ispezioni, in una nota, aveva tenuto a precisare che "il team ispettivo specializzato in sicurezza della navigazione", era stato mandato a bordo per "accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza" in quanto la nave non sarebbe "abilitata alle operazioni di salvataggio". La Nave Jonio potrebbe andare quindi incontro ad un fermo amministrativo.



