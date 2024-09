Un 53enne di Librino è stato ferito con un colpo di arma da fuoco a una gamba al culmine di una lite per motivi personali. La sparatoria è avvenuta nello storico rione di Catania. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverato. Non è considerato in pericolo di vita. Indaga la Squadra mobile della Questura.



