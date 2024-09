Innovazione, con digitale le imprese riducono costi del 20%

Investire nell'innovazione paga.

Le aziende che hanno seguito il flusso della transizione digitale hanno imboccato la strada della crescita, aumentando la propria quota nel mercato di riferimento e ridotto i costi operativi del 20%. Al contrario, arrancano le imprese che non adottano tecnologie e prodotti digitali, con una perdita di quota di mercato pari al 40%. Lo rivela lo studio condotto da Product Heroes, azienda siciliana che in Italia si occupa di imprese e professionisti nell'ambito del product management e che il prossimo 3 e 4 ottobre, al Superstudio Più di Milano, organizza una convention sugli aspetti strategici dell'innovazione.

Secondo la ricerca, un prodotto digitale è un sito, un'app, una qualunque funzionalità di entrambi, come ad esempio un servizio online di assistenza clienti o una piattaforma e-commerce, sono soluzioni che vanno pensate, lanciate e gestite dal product manager, una figura professionale presente soprattutto nelle imprese che hanno deciso di investire nell'innovazione e nella cultura del prodotto digitale.

Avere questi specialisti in azienda può incrementare il fatturato aziendale fino al 34,2%. Da qui al 2025, il 48,6% delle imprese conta di assumere product manager e se ne cercano 6mila in Europa.

Ad oggi, il giro d'affari nazionale legato ai prodotti digitali ammonta a 90 miliardi di euro, tra e-commerce, cloud, intelligenza artificiale e food delivery. Quest'anno sono già 1.500 i partecipanti previsti, che lavorano tutti nel product management.

«Paradossalmente, spesso sono le aziende più grandi ad avere difficoltà nello sviluppo di prodotti digitali - spiega Marco Imperato, fondatore di Product Heroes -. Hanno un'organizzazione interna più complessa rispetto a imprese piccole che, grazie a strutture e prassi più snelle, governano meglio i processi di adeguamento tecnologico. Avere nel proprio organigramma esperti che guidino la nascita di prodotti digitali, il lancio sul mercato, il controllo del loro ciclo di vita significa garantire la competitività di un'azienda".



