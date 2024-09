Anniversario De Mauro, targa dove fu ritrovata auto giornalista

Il luogo dove venne ritrovata l'auto del giornalista Mauro De Mauro dopo il suo rapimento diventa un luogo della memoria. Lo ha deciso il Consiglio dell'Ottava circoscrizione di Palermo, d'intesa con l'Associazione siciliana della stampa e l'Ordine dei giornalisti di Sicilia. La Bmw del giornalista del quotidiano L'Ora venne ritrovata la sera del 17 settembre 1970 in via Pietro D'Asaro, nel centro della città, coperta dalla sabbia rossa trasportata dallo scirocco. C'erano ancora sul sedile i giornali, il vino e le medicine che De Mauro aveva comprato prima di essere rapito davanti casa in via delle Magnolie.

Ora in quel luogo è stata scoperta una lapide. Alla cerimonia, promossa dal presidente della circoscrizione Marcello Longo e dalla consigliera Giusy Chinnici, c'erano la figlia del giornalista, Franca De Mauro, testimone del sequestro del padre, e i rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti e dell'Assostampa ma anche compagni di lavoro del cronista scomparso 54 anni fa.

Tutti hanno ricordato il valore civile del giornalismo siciliano e il prezzo umano pagato per il suo impegno contro i poteri criminali.

La scopertura della lapide è uno dei momenti di di due giorni di memoria promossi dall'Assostampa siciliana.



