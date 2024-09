A Palermo nuova edizione di Piano city

E' stata presentata oggi la settima edizione di Piano city Palermo, il festival di pianoforte che per tre giorni, da venerdì 20 a domenica 22 settembre, dall'alba al tramonto, trasforma Palermo in un grande palcoscenico e fa risuonare la città sulle note del pianoforte.

Il festival, gratuito e aperto a tutta la città, quest'anno punterà fortemente sulla composizione inedita e sulla contaminazione di stili e generi.

La direzione artistica ha riservato tanto spazio ai giovani pianisti, per dare a questi talenti straordinari una grande opportunità di esprimere le proprie capacità artistiche e offrire loro un punto di partenza per altri festival e altre iniziative.

Tra le novità, i concerti nelle dimore storiche Villa Tasca, Villa Wirz, Palazzo Mazzarino.

Al via venerdì 20 settembre alle ore 19.00, in collaborazione della Fondazione Federico II e con il patrocinio dell'Assemblea Regionale Siciliana con l'anteprima a Palazzo dei Normanni (Cortile Maqueda) con il concerto della jazzista Rita Marcotulli. Inaugurazione al pubblico alle 23.00 sulle scalinate del Teatro Massimo, appuntamento con il live del producer italiano Pietro Spinelli che proporrà il suo progetto di pianoforte ed elettronica (musiche originali) dal titolo "Cucina sonora". Alle ore 9.00, un progetto speciale, in collaborazione con Spazio Acrobazie, al carcere Ucciardone dove suonerà Diego Spitaleri, pianista e compositore siciliano Due i concerti all'alba, appuntamenti molto attesi del festival. Il primo è sabato 21 settembre alle 06.30 al Molo di Sant'Erasmo, Francesco Taskayali si esibirà all'attracco dell'antico porticciolo. Il secondo concerto all'alba si terrà domenica 22 settembre, alle ore 6,30, ai Quattro Canti: si esibirà Nik Sheva, pianista neoclassico, compositore e batterista londinese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA