'Puccini opera gala' chiude la stagione lirica a Taormina

Il Taormina opera festival conclude la stagione estiva, voluta dal Comune, con un concerto commemorativo dedicato a Giacomo Puccini nel 100simo anniversario della morte Sul palcoscenico del Teatro Antico, il 27 settembre per il Puccini opera gala si esibiranno il soprano Amarilli Nizza, il tenore Dario Di Vietri, il soprano Kristin Sampson e il baritono Franco Pomponi.

Il concerto è ideato dal regista e scenografo Enrico Castiglione, tornato quest'anno al Teatro Antico come regista della Manon Lescaut messa in scena alla fine del mese di luglio e trasmessa da Rai 5, e vedrà protagonista per la prima volta il coro lirico italiano Vincenzo Bellini, che sarà presente anche nel concerto Bellini opera gala interamente dedicato alle opere del Cigno che lo precederà il 20 settembre, sempre al Teatro Antico di Taormina: un doppio debutto che presenta al completo una nuovissima formazione lirico-corale tutta siciliana, appena fondata a Catania da Enrico Castiglione, che si esibirà sotto la direzione di Pietro Valguarnera.

Con i due concerti Bellini opera gala e Puccini opera gala, il Taormina opera festival diretto da Enrico Castiglione conclude ufficialmente la programmazione svoltasi al Teatro Antico, già pronto insieme al Comune per la prossima edizione del 2025 con opere e concerti.



