Cgil, protesta contro licenziamento lavoratore della Newcoop

Manifestazione questa mattina davanti ai cancelli della Newcoop di Carini nel palermitano, l'azienda che gestisce la logistica per Conad Sicilia. La Cgil Palermo e la Filt Cgil Palermo, assieme alle altre categorie, hanno partecipato al presidio indetto per tutta la mattinata davanti ai cancelli dell'azienda, nella strada provinciale 3 bis dell'agglomerato industriale di Carini, per protestare contro il licenziamento di un lavoratore, Rsa della Filt Cgil, Francesco Loria, e le sanzioni disciplinari decise dall'azienda per altri cinque. Al presidio c'erano anche i sindaci di Capaci e di Carini Pietro Puccio e Giovì Monteleone e i segretari regionali della Cgil Angela Biondi e Francesco Lucchesi. I lavoratori oggi scioperano per 8 ore.

Al centro del confronto con la Newcoop, anche le problematiche legate alla salute e sicurezza e all'organizzazione del lavoro nel mese di agosto.

A chiedere il ritiro del provvedimento e a manifestare sostegno e solidarietà alla Rsa della cooperativa Newcoop è anche il segretario generale Fil Cgil nazionale Stefano Malorgio: "E' un atto gravissimo e inaccettabile. Come Filt Cgil sosterremo ogni iniziativa che le nostre strutture territoriali di Palermo e regionali della Sicilia decideranno di intraprendere in difesa del nostro iscritto. Il caso lo porteremo all'attenzione dell'associazione datoriale nazionale della cooperazione, perché contribuisca fattivamente a risolverlo".



