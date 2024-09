Al via NaxosLegge sul tema "La verità vi prego sull'amore"

È tutto pronto per la XIV edizione di NaxosLegge, in programma dal 20 al 30 settembre e che si svolgerà fra Giardini Naxos, Messina, Letojanni e, per la sezione Naxos Off, anche a Roma e Ragusa Ibla. Il tema centrale di quest'anno è "La verità, vi prego sull'Amore"; la direttrice artistica del Festival, Fulvia Toscano, spiega: "NaxosLegge racconta l'Amore, perché è urgente, a nostro avviso, ridare a questo tema lo spazio che merita. Riflettere sulla forza rivelatrice che esso incarna, sui gesti che grazie a questa forza l'uomo riesce a compiere. Perché le piccole e le grandi metamorfosi, nella vita dei singoli come in quelle delle comunità, avvengono solo per amore".

Giovedì 19 settembre alle 18.00 è alla Biblioteca Comunale di Giardini Naxos (Me), in programma un'Anteprima di NaxosLegge con l'evento "Ti amo come il mare ama un sassolino sul fondo", L'amore di Kafka per Milena. Una confessione per sempre. Ci sarà l'intervento dello scrittore Pierfranco Bruni, che dialogherà con Fulvia Toscano. L'appuntamento che venerdì 20 settembre alle 18.30, inaugurerà NaxosLegge 2024 sarà il Premio Promotori di Cultura, giunto alla VII edizione. La cerimonia sarà ospitata nella splendida terrazza del Lido di Naxos, da sempre punto di riferimento degli appuntamenti culturali del festival.

Sono dieci le personalità al quale verrà conferito questo riconoscimento dedicato alla memoria di Franz Riccobono: l'Ambasciatore Mario Vattani, attualmente Commissario per l'Italia per Expo di Osaka 2025, al sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, allo studioso Giuseppe Girgenti, a Francesco Costa e il Coro Lirico Siciliano, ai rappresentanti di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024, a Fulvio Delle Donne Direttore scientifico del festival Stupor Mundi dedicato a Federico II di Svevia, all'operatrice culturale Daniela Ursino, alla consulente esperta in progetti europei Carlotta Previti e alla memoria del Maestro Gianni Pennisi. Sarà anche assegnato il Premio Speciale "Tra tradizione e innovazione" al talentuoso musicista Davide Campisi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA