Torna al Castello di Carini tela che raffigura principe La Grua

Esposto nel Salone delle Feste il quadro del principe Vincenzo quarto La Grua Talamanca, tornato a Carini dopo oltre 50 anni. L'opera che raffigura uno dei membri della famiglia della baronessa Laura Lanza, è stata acquistata da Vito Badalamenti, portavoce dell'associazione culturale Nord America Carini Iod, e presidente dell'associazione Alla ricerca di Laura, grazie alla generosità di alcuni emigrati carinesi in America. La tela era a Palazzo Asmundo, a Palermo, di proprietà di Pierluigi Martorana.

L'iniziativa ha riscosso un'ampia partecipazione: tanti i rappresentanti della comunità italoamericana accorsi per ammirare la tela, tra loro anche diversi donatori. Presente anche il sindaco di Carini Giovì Monteleone. "Questo - afferma Badalamenti - è un segno tangibile del profondo legame che gli emigrati mantengono con la loro terra d'origine. Il quadro è costato 20mila euro e raffigura il principe Vincenzo quarto La Grua, nato nel 1664 a Carini e morto a 80 anni. Gli studi cerccheranno di scoprire chi è l'autore".

"Si dice lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Non è così.

I carinesi che vivono in America - dice Monteleone - ce lo dimostrano continuamente. Ci fa molto piacere sapere che ci sono tante persone che amano il nostro paese. Ringrazio Vito Badalamenti, l'associazione Iod, il suo presidente e tutti i donatori e speriamo che questi bei gesti possano essere emulati anche da altri".



