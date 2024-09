Pallanuoto: Champions; L'Ortigia piega il Pays D'Aix e spera

Serata di riscatto per l'Ortigia, in Spagna, al turno preliminare di Champions League di pallanuoto maschile. I siracusani, dopo la sconfitta con il Sabac alla prima giornata, si sono imposti 15-12 sui francesi del Pays D'Aix, al termine di un incontro tiratissimo e in assoluta parità fino al terzo tempo. Nel quarto, pur se in rodaggio, i biancoverdi hanno travolto gli avversari con un parziale di 3-0.

La sfida è stata a lungo in equilibrio, con sorpassi e controsorpassi, senza che nessuna delle due formazioni riuscisse a prevalere, allungando il vantaggio. La svolta nel finale, protagonisti Campopiano e Napolitano, che chiudono la pratica e regalano i primi tre punti in classifica. Oggi, alle ore 13.15, ultimo e decisivo match, contro i padroni di casa del Sabadell, per l'accesso alla seconda fase della massima competizione continentale. Passaggio del turno difficile, ma ancora possibile.

"Affronteremo i catalani con la voglia di fare del nostro meglio - garantisce il coach Stefano Piccardo - dal momento che la qualificazione è ancora aperta".



