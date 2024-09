Pallanuoto: Ortigia battuta di misura all'esordio Champions

Notte europea di rimpianti per l'Ortigia di pallanuoto maschile. Nella prima giornata del Qualification Round di EA Champions League, che si gioca a Sabadell (Spagna), la formazione siciliana lotta fino alla fine, ma esce sconfitta dalla sfida contro il Sabac. Il quadrangolare preliminare si apre con una battuta d'arresto, 14-13 il risultato finale, con un parziale di 10-6 nei primi due tempi, che i biancoverdi non sono riusciti a colmare, nonostante un grande rush finale.

La squadra allenata da Stefano Piccardo paga qualche errore difensivo di troppo e brutte percentuali a uomo in più e a uomo in meno fino al terzo tempo contro i serbi. Di positivo va segnalata la crescita alla distanza dell'Ortigia e una buona tenuta psicologica che ha consentito di tornare in partita nell'ultimo tempo.

"Si è visto - fa notare il coach biancoverde, Stefano Piccardo - che ancora fisicamente non eravamo pronti a questo tipo di gara e di competizione. Abbiamo cominciato molto male, prendendo dieci gol nei primi due tempi, di cui otto a uomini pari. Poi siamo stati bravi a rientrare in partita, però quando perdi di un gol, ogni singolo errore fa la differenza. Peccato, nonostante tutto, ci poteva stare anche un pari".

L'Ortigia tornerà in acqua oggi, alle ore 19.15, contro i francesi del Pays D'Aix.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA