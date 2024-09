Belìce, Nunzio giovane agricoltore testimonianza di resilienza

V. "Nel Belìce nasce Club agricoltori ...", delle 15:25) Tra andar via dalla Sicilia per cercare fortuna altrove e restare dedicandosi all'agricoltura, alla fine ha scelto la seconda via, forse quella più difficile. E' la storia di Nunzio Calissene, 33 anni, di Partanna nel Trapanese, oggi nominato presidente del Club degli agricoltori della Valle del Belìce. Calissene è un giovane agricoltore che, sull'esempio dell'esperienza del padre morto qualche anno addietro, ha scelto di rimanere in Sicilia. "Dopo il diploma di perito agrario potevo scegliere di emigrare dalla Sicilia e cercarmi un lavoro al nord, invece ho deciso di rimanere qui e impegnarmi in campagna - dice Calissene - ho scelto di restare e oggi conduco un'azienda agricola di 70 ettari".

Una testimonianza di resilienza quella di Nunzio Calissene, in una terra da sempre luogo di emigrazione senza ritorno: "Riconosco le difficoltà che sta attraversando l'agricoltura ma sono convinto che non tutto può andar male e così ho messo passione e impegno per la terra. Qui si deve lavorare per vivere bene - dice il neo presidente del club - io ho sempre creduto nel cambiamento, ecco perché ho accettato la sfida di guidare il club".



