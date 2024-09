A Bagheria un congresso sulla medicina di laboratorio

Il 20 e 21 settembre nella sala congressi Villarosa di Bagheria, in provincia di Palermo, si terrà il congresso "Medicina di laboratorio: rete integrata tra programmazione ed urgenze". Responsabili scientifiche del congresso interaziendale Asp Palermo e Asp Caltanissetta le dottoresse Maria Andriolo e Teresa Barone.

"Focus dell'evento - spiegano Andriolo e Barone - la medicina di laboratorio nell'ambito di quella che è la sfida prossima ventura del Pnrr che vede le attività di carattere socio sanitarie di prossimità come fulcro essenziale dei Livelli Essenziali di Assistenza. Le strutture di medicina di laboratorio regionali, in un'ottica di rete integrata tra territorio e ospedale diventano protagoniste di un team working il cui compito è l'implementazione dell'appropriatezza finalizzata alla personalizzazione della diagnosi e della terapia. Il tema del congresso vede la medicina di laboratorio quale crocevia di tutte le discipline mediche sia ospedaliere sia territoriali con un occhio anche alle attività di prevenzione".



