Ustica, dal 18 al 22 settembre la rassegna dedicata a Tusa

Si terrà dal 18 al 22 settembre la seconda edizione della "Rassegna del Mare" dedicata a Sebastiano Tusa, ideata e realizzata dalla Fondazione a lui intitolata, che opera in memoria dell'ex assessore regionale ai Beni Culturali, morto nell'incidente aereo della Ethiopian Airlines, mentre era in volo tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi, nel 2019. La manifestazione, presentata oggi a Palazzo dei Normanni, si svolgerà a Ustica con un programma di cinque giornate dedicate: alla salvaguardia e valorizzazione del territorio, al patrimonio archeologico, alle attività sportive (Apnea, Diving, Canottaggio costiero, Vela).

La rassegna è sostenuta dall'Assemblea regionale siciliana, dall'assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, dall'assessorato per il Turismo Sport e Spettacolo, dall'assessorato del Territorio e dell'Ambiente, dall'assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, dalla Città Metropolitana di Palermo, dal Comune di Palermo e dal Comune di Partanna e Arpa Sicilia. Ed è stata realizzata in collaborazione con l'Università di Palermo, la El Manar di Tunisi, la Fondazione Monte Prama, con il Comune di Ustica e Archeologia Viva. Tanti saranno i momenti culturali, con proiezioni di documentari, la presentazione di libri e una mostra fotografica. "Queste giornate - spiega Valeria Li Vigni, presidente della Fondazione Sebastiano Tursa - metteranno a confronto istituzioni, studiosi, sportivi, operatori dell'isola, studenti e tutta la cittadinanza, definendo alcuni aspetti fondamentali per la tutela dell'isola nel rispetto di un equilibrio geologico e biologico, che guarda alla valorizzazione del patrimonio archeologico costiero e sommerso". Tra le proiezioni dei documentari, che si terranno nello spiazzale in via Cristoforo Colombo, verrà proiettato "La nave del vino" di Riccardo Coniglio, "Ocean One K, il robot degli abissi" di Mathieu Pradinaud e "I misteri dei giganti di Mont'e Prama" di Marzia Marzolla. In occasione della manifestazione verrà assegnato il premio Ustica Archeofilm 2024, al documentario più gradito dal pubblico. "Il premio Sebastiano Tusa verrà poi consegnato all'archeologo subacqueo Luigi Fozzati, che ha lavorato insieme a Tusa per la valorizzazione dell'isola", conclude la Li Vigni.



