Mostra interattiva su Monet e impressionisti a Palermo

Si chiama "Monet e gli Impressionisti, Immersive Experience" la nuova mostra interattiva e immersiva che sarà visitabile da domani, 14 settembre e fino al 14 gennaio, a Palazzo Trinacria, nella sede della Fondazione Pietro Barbaro a Palermo, in via Butera 24.

L'esposizione è patrocinata dal Comune di Palermo e comprende anche un'originale esperienza mediante Oculus VR, che offrirà ai visitatori un viaggio nell' universo di Claude Monet, degli impressionisti francesi e dell'intera Francia del XIX secolo, delle sue rivoluzioni e atmosfere. La tecnologia immersiva permetterà al visitatore di rivivere l'arte impressionista in maniera nuova e coinvolgente, immergendolo in atmosfere poetiche e colori vibranti.

"Attraverso la realtà aumentata infatti - spiega Alfredo Barbaro, presidente dell'omonima Fondazione - sarà possibile non soltanto vedere i più grandi capolavori di Monet, come se fossero davanti ai nostri occhi, ma sarà si sentirà anche la voce del pittore stesso che parlava di sé, della sua arte e dei suoi lavori. Speriamo che questo possa essere un modo per avvicinare i giovani al mondo dell'arte, attraverso l'utilizzo, appunto, di queste nuove tecnologie".

La mostra celebra il 150esimo anniversario della nascita del movimento impressionista. "Mi piace molto l'idea di Monet che, anche se non è presente all'interno della Galleria d'arte moderna di Palermo, è un artista che ha sempre suscitato in me delle emozioni, anche indirettamente - ha detto l'assessore alla Cultura Giampiero Cannella - realtà come la Fondazione Barbaro sono importanti per la nostra città".

Per quattro mesi, spazi e superfici di Palazzo Trinacria si animeranno, si tufferanno letteralmente nel passato, nei quadri di Monet, nella Parigi della Belle Époque, offrendo al visitatore una visione a 360gradi di quell'epoca.



