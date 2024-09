"Sinopia", a Palermo il viaggio di Canzoneri nell'arte

«Sinopia» è il titolo della personale di Michele Canzoneri inaugurata oggi pomeriggio "In via Cluverio, Officina", nuovo spazio espositivo, laboratorio e atelier in residenza ideato da Josephine Flasseur, gallerista francese che ha scelto Palermo per una proposta culturale aperta alle diverse arti, ma soprattutto aperta alla città. "Un luogo", dice, "dove anche chi non si interessa d'arte deve sentirsi accolto". In particolare, la scelta di iniziare con la mostra di Canzoneri è motivata dalla grande stima che Flasseur nutre nei confronti del "più interessante artista del panorama siciliano".

Sinopia è il disegno preparatorio che, nel Medioevo e nel Rinascimento, era usato come traccia per gli affreschi. Un titolo quanto mai indovinato per chi come Canzoneri crea immagini al limite del tempo e della storia, mescolando materiali preziosi, carte e segni antichi a elementi plastici e pittorici contemporanei, in un progetto espressivo che trova la sua compiutezza proprio nel percorso fra ideazione e realizzazione dell'opera.

La rassegna propone un affascinante itinerario visivo che attraversa la ricerca dell'artista. Racconta molte delle sue esperienze vissute nei posti più disparati: in Siria, a Gerusalemme dove ha lavorato nel Cenacolo, nei sotterranei del Palazzo Reale di Palermo e in tanti altri luoghi della mente e del cuore. La suggestione di un momento, la traccia di un pensiero si rispecchiano nelle mille sfaccettature luminose di una ricerca che, come per gli artisti antichi, si muove su segni lasciati sedimentare e poi portati in superfice. Fra le opere più significative, «Sinopia, pianta del Duomo di Cefalù» mai esposta in precedenza, che ricrea su carta antica e argento gli spazi del Duomo per il quale Canzoneri ha realizzato le vetrate a partire dal 1985. E ancora da segnalare i frottage che riprendono le navi graffite da un ignoto marinaio nei sotterranei della Cappella Palatina. È il diario di un lungo viaggio quello di Michele Canzoneri, una sorta di biblioteca dell'anima in cui la visione prende corpo nella luce riflessa di un pensiero che fruga negli anfratti della coscienza per ritrovare il senso della contemporaneità. Le opere esposte si confrontano con le musiche composte da Giovanni Damiani La mostra è aperta fino al 24 ottobre.



