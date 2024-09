Riapre Villa Gallidoro a Palermo, inaugurata da Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inaugurato Villa Gallidoro, in via delle Croci a Palermo, riconsegnata alla città nel corso di una cerimonia una volta completati i lavori di recupero e restauro del complesso monumentale di proprietà della Regione, che ospita la sede della scuola media Giuseppe Garibaldi.

"Una struttura storica che fa parte della realtà di Palermo e della gioventù di molti di noi - ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - per me questa scuola ha un valore emotivo molto forte. Io andavo al Cannizzaro e mia moglie al Garibaldi, quindi mi ricorda tanti pezzi della mia gioventù, le tante partite di pallavolo, gli scontri epici tra il Cannizzaro e il Garibaldi. E' una bella storia che si continua a ripetere con una nuova gioventù". Gli interventi di restauro sono stati resi possibili grazie alla sinergia tra diverse istituzioni, con una convenzione stipulata nel luglio del 2022 tra gli assessorati regionali dell'Istruzione e della formazione, dei Beni culturali e dell'identità siciliana, dell'Economia e delle finanze e delle Infrastrutture e mobilità, insieme con la Soprintendenza di Palermo, il Comune di Palermo e l'Orto botanico, è stato possibile intervenire sia sull'edificio principale sia sulle pertinenze, costituite dal giardino storico e dai piccoli padiglioni posti all'ingresso e denominati "ex cisterna" ed "ex casa del custode".



