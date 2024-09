Al CineFest di Marzamemi film sulle 'radici' di F.Ford Coppola

Al CineFest di Marzamemi non solo una retrospettiva di Francis Ford Coppola, ma anche la proiezione del docufilm Il Fischio di Famiglia (60' ITA) con Francis Ford Coppola and family di Michele Russo, cugino del noto regista: un vero e proprio album di famiglia che permette di conoscere da vicino la famiglia di Francis Ford Coppola e riconoscere le note del Fischio identificativo della famiglia.

Radici Identità e Nuovi Innesti prendono vita attraverso l'albero genealogico e la storia dei Coppola grazie alla presenza di Michele Russo: "L'idea nasce nel corso degli anni alimentata grazie ai racconti di papà sulla parentela col famoso regista. Ho ricucito lo strappo che l'emigrazione ha fatto ricomponendo quelle radici che ci legano: sono cugino di Francis, i nostri nonni erano cugini di primo grado. Sono andato alla ricerca di questo grande regista, che non è stato facile rintracciare per ricostruire l'albero genealogico a partire dal 1775 quando arrivò il primo Coppola a Bernalda, in provincia di Matera, proveniente dalla provincia di Lecce. L'ho rintracciato grazie ad una fortuita coincidenza e ho potuto, poi, incontrarlo a New York. Il giorno del suo compleanno il 7 aprile, mentre girava a Palermo il Padrino parte terza, dove avevo una parte, ero l'assassino che doveva ammazzare Corleone, gli regalai l'albero genealogico".

Il lavoro di Russo ha alimentato la curiosità del regista italo-americano: "Al matrimonio della figlia Sophie che volle sposarsi proprio a Bernalda, mi chiese se avessi un premontato, e volle proiettarlo prima del taglio della torta". Un film alla scoperta delle radici familiari: "È stato un viaggio meraviglioso - racconta Russo -- dove Il Fischio di famiglia era un richiamo speciale, con note ben precise che richiamavano tutti all'attenzione del capo famiglia. Ogni famiglia aveva il suo, unico e riconoscibile".



