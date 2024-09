Abusi su minori, due arresti nel Siracusano

I carabinieri hanno seguito due ordinanze di custodia cautelari per due distinti episodi di abusi su minori nel Siracusano. Vittime due bambine di 7 e 14 anni.

I militari di Portopalo di Capo Passero e di Noto hanno arrestato un 42enne indiziato di violenze nei confronti di una bambina di 7 anni. I carabinieri di Palazzolo Acreide, invece, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 65enne siracusano accusato di abusi su una 14enne. Un inferno andato avanti per due anni. L'indagato è stato portato nella casa circondariale "Cavadonna" di Siracusa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA