Quattro operai feriti da crollo solaio in cantiere nell'Ennese

Quattro operai sono rimasti feriti, uno in maniera piu' grave, nel crollo di un solaio mentre facevano lavori dentro la palestra di una scuola a Pergusa (Enna). Il ferito piu' grave e' stato portato in elisoccorso, col codice rosso, in ospedale a Caltanissetta mentre gli altri sono ricoverati negli ospedali di Enna e Piazza Armerina. I carabinieri sono sul posto. Gli operai della ditta incaricata dei lavori nella palestra della scuola elementare avrebbero gettato il calcestruzzo sul solaio che ha ceduto travolgendo i 4 lavoratori. La palestra è adiacente al plesso scolastico che è stato evacuato. Le lezioni per gli alunni sarebbero dovute cominciare domani. Sul posto anche i vigili del fuoco e i volontari dell'ente corpo protezione civile Enna.



