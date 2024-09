Il capo della Stato ai funerali della nipote Maria Mattarella

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato nella chiesa di San Michele a Palermo per prendere parte alla cerimonia funebre della nipote, Maria Mattarella, 62 anni, figlia dell'ex presidente della Regione Piersanti, stroncata da un male incurabile. Assieme al capo dello Stato, la figlia Laura e i nipoti Piersanti e Giovanni, figli di Maria.

Poco prima nella chiesa erano giunti il ministro Nello Musumeci e poco dopo il presidente della Regione, Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. La messa è celebrata dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

"Maria Mattarella, - ha detto Lorefice - è una donna che ha vissuto la responsabilità della storia con gli occhi di Dio. Il libro della storia non sarà aperto e letto dai potenti, dai grandi, dagli oppressori, dai calunniatori, ma da quanti si sono mantenuti giusti, dagli operatori di pace, dai ricercatori della giustizia, dai miti, da chi non ha un cuore doppio, avvezzo al compromesso, alla idolatria del denaro e dell'io voraginoso. Da chi ha un cuore nobile, limpido e retto come quello di Maria Mattarella, degna figlia e martire come Piersanti".



