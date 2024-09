Aggredisce con martello e spray al peperoncino, arresto

La Polizia ha arrestato a Catania un venditore ambulante di 50 anni che per difendere la compagna che aveva litigato con i dipendenti di un ristorante nei pressi di Piazza Duomo con il quale collabora saltuariamente come 'procacciatrice' di clienti è entrato nel locale minacciando un dipendente e lo ha preso a schiaffi. Fatto allontanare dai colleghi della vittima è poi ritornato sui suoi passi e ha tentato di colpire con un grosso martello la vittima, che per schivare colpo si è gravemente ferito alla testa. Il 50enne ha continuato ad aggredire i presenti ed ha usato uno spray al peperoncino contro alcuni clienti che tentavano di calmarlo, provocando loro uno stato di malore diffuso e difficoltà respiratorie. Il 50enne deve rispondere di lesioni personali e minaccia aggravata.

I poliziotti sono intervenuti dopo aver visto la donna che nei pressi del locale in evidente stato di agitazione rivolgeva frasi offensive al compagno.

Per il dipendente ferito è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118, che lo hanno immediatamente accompagnato al Pronto Soccorso.



